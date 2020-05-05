5 مليارات أرباح البورصة المصرية في ختام التعاملات

05 مايو 2020 - 02:29 م

حققت البورصة المصرية في ختام اليوم أرباحا بلغت 5 مليارات جنيه بدعم من مشتريات العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي للبورصة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.063 مليار جنيه.

وكان حجم التداول على الأسهم 247.8 مليون ورقة مالية بقيمة 688.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.79% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 22.8%، والعرب على 4.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.08%.

وحقق صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى،و مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، على التوالي.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11806 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3902 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 1107 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 717 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



