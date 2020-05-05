» الإبراشي: "اللي بنعملوا ده عيب"

05 مايو 2020 - 11:30 ص

استنكر الإعلامي وائل الإبراشى، انسياق البعض وراء الشائعات ودعوتهم إلى الصلاة في تجمعات تحت ستار الدين، فى ظل جائحة كورونا المستجد، قائلا: "اللي بنعملوا ده عيب، الإسلام حافظ على صحة الإنسان في المقام الأول".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "عيب حد يزايد على مواقف مصر فى منع التجمعات أو غلق المساجد"، متسائلا: "فى حالة إصابة شخص بفيروس كورونا وتسبب فى نقل العدوى ماذا سيكون تعليقكم".



وتابع: "الإنسانية جميعاً وليس المصريين فقط لديهم هم واحد الآن وهو التخلص من فيروس، مشيراً إلى أن اختلاط الأعياد الوطنية أو الدينية للمسلمين والمسيحيين بمصر تعد بشرة خير.

