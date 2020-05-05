مذيعة بي إن سبورت: لابد وضع حد لرامز جلال

05 مايو 2020 - 11:18 ص

قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي المذيعة بقناة بي إن سبورت الرياضية إنه لابد من وجود حل وإقناع للمقالب التي يقوم بها رامز جلال في برنامجه رامز مجنون رسمي.

وأضافت الأفندي على حسابها في تويتر : "كيف يمكن إقناع رامز جلال أن الإصابات قد تضع حدا لمشوار أي لاعب كرة قدم.. ربنا ستر على حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي".

وعلق أحد متابعي الأفندي قائلا: "والله محمد الشناوي برافو عليه".

وعلق آخر: "بيعجبني فرامز أنه شغال علي لاعبي الأهلي النجوم أمثال معلول والشناوي.. ههههه".

يذكر أن الشناوي استطاع أن يهزم رامز في مقلب الأمس، حيث تمكن من سحبه وتغريقه في المياه.

وفي حلقة الشناوي انقلب السحر على الساحر، حيث صار الشناوي هو البطل للحلقة في نهايتها بهزيمة رامز.

وكان "الشناوي" قد كتب عبر حسابه على تويتر في أول رد له على إذاعة حلقته مع رامز جلال قائلا :"حلوة الملاهي دي يا رامز".

وحاز تعليق "الشناوي" على إعجاب متابعيه، حيث أشادوا بثباته الانفعالي وعدم نجاح محاولات إرهابه من جانب رامز جلال.