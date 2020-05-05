» 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في هذه الدول

05 مايو 2020 - 10:36 ص

تتجه اليوم 3 رحلات طيران استثنائية لشركة مصر للطيران إلى بغداد بالعراق ودلهي بالهند، فيما تتجه الرحلة الثالثة من شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني إلى دار السلام بتنزانيا والخرطوم بالسودان لإعادة المصريين العالقين هناك.

وستعود الرحلات الثلاث إلى مطار مرسى علم الدولي حيث يتم عزلهم هناك لمدة 14 يوما، حسب توصيات وزارة الصحة للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد، وذلك بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الهجرة والخارجية حسبما نشرت "الوفد".

جدير بالذكر أن الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين بها هي : بيروت - الرياض- واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".