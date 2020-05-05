  • الثلاثاء 05 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطفل صاحب جواب الشهيد منسي

والدة طفل جواب الشهيد "منسي" تكشف مفاجأة عن نجلها

صلاة الجمعة

أول دولة عربية تعيد فتح المساجد لصلاة الجمعة

مستشفي فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوربا لكورونا

مستشفى فرنسي يكشف مفاجأة عن "الحالة صفر" في أوروبا لكورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب عن الفيديو المتداول له عن "شيخ الأزهر": كنت منفعلا

نيكولاس مادورو

مفاجأة عن حارس ترامب الشخصي

لقب بـ"بلال الحرم".. 45 عاما يصدح بالأذان في مكة

لقب بـ"بلال الحرم".. 45 عاما يصدح بالأذان في مكة

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

إصابة مساعد عمر البشير بفيروس كورونا داخل السجن

أحمد الجارالله: القمة العربية "غمة" ولا جديد فيها

الجارالله يحذّر مصر من هذا الأمر

السفيرة نبيلة مكرم

عن وصفها بـ"وزيرة المالديف".. هكذا ردت نبيلة مكرم على الهواء

أحمد كريمة

"قيام الساعة يوم الجمعة المقبل".. ماذا قال كريمة!

أديب عن الفيديو المتداول له عن "شيخ الأزهر": كنت منفعلا

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أديب عن المساعدات المصرية لإيطاليا: "زكاة عن مصر وعافيتها"

#

"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

#

تدخل قوى من الأزهر طال انتظاره

#

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

الأزهر

الطيب

عمرو أديب

ام بى سى مصر

رد الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي انتشر مؤخرا له علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" يطالب فيه باستقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: "الفيديو قديم وبقاله 5 سنين" .

وأضاف"أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، قائلا: "حينها كانت تشهد مصر عمليات إرهابية كبيرة، فأصيب بحالة من الانفعال الشديد علي الهواء" .

وتابع: "مكنتش حابب أعلق علي هذا الأمر، بس فيه ناس طالبوني بتوضيح الحقيقة، عشان أي حد بيرمي أي حاجة عشان المجتمع يتبهدل، عارف أن البلد محتاجة كل مجهود، ونقف علي رجلنا ونعدي هذه الأزمة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين في هذه الدول
» حارس بيراميدز يسخر من تصريحات الحضري: عقلية قديمة
» نجم الأهلي يهاجم الخطيب: قعدت في النادي 13 سنة وفي الآخر بيتجاهلوني
» بطلة مسلسل "ونوس" تعلن اعتزال الفن نهائيا
» حارس بيراميدز: هذا اللاعب قطع شرايين يديه لكي ينتقل إلى الأهلي
» زلة لسان من دينا الشربيني تكشف معلومة سرية عن عمرو دياب
» فنانة شهيرة توجه رسالة مفاجئة لهشام سليم بشأن تحول ابنته إلى رجل
» وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات
» السعودية تؤكد التزامها بسياسة ربط الريال بالدولار
» تعليق السفارة المصرية على أحداث مركزي الإيواء بالكويت
» كواليس جديدة فى واقعة الصلاة بأحد زوايا الإسكندرية ‎

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية