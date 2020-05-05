أديب عن الفيديو المتداول له عن "شيخ الأزهر": كنت منفعلا

05 مايو 2020 - 10:12 ص

رد الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي انتشر مؤخرا له علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" يطالب فيه باستقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قائلا: "الفيديو قديم وبقاله 5 سنين" .



وأضاف"أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، قائلا: "حينها كانت تشهد مصر عمليات إرهابية كبيرة، فأصيب بحالة من الانفعال الشديد علي الهواء" .



وتابع: "مكنتش حابب أعلق علي هذا الأمر، بس فيه ناس طالبوني بتوضيح الحقيقة، عشان أي حد بيرمي أي حاجة عشان المجتمع يتبهدل، عارف أن البلد محتاجة كل مجهود، ونقف علي رجلنا ونعدي هذه الأزمة".

