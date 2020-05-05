» زلة لسان من دينا الشربيني تكشف معلومة سرية عن عمرو دياب

وكالات - أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة دينا الشربيني جانبا سريا من حياة الفنان عمرو دياب ، وهو ذلك الذي يتعلق بوالدته .
وفي حوار صحفي ، كشفت دينا أنها اختارت اسم "رقية" وطرحته على مؤلف مسلسلها الذي يعرض الآن "لعبة النسيان".
وأوضحت "دينا" أسباب استخدامها لهذا الاسم ، مؤكدة أنها اختارته لأنه اسم والدة الفنان عمرو دياب .
وأضافت: أعشق هذا الأسم فهو اسم والدة عمرو دياب ، رحمها الله ، وهي سيدة أقدرها وأحترمها كثيرا خاصة بعد كل ما سمعته عنها حيث كانت مثالا للكرم والأخلاق "بحسب المصري اليوم".
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