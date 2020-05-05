مفاجأة مدوية حول هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للإعلامي عمرو أديب يشن فيه هجوما شرسا على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .
وأثار الفيديو جدلا كبيرا بسبب مطالبة أديب لشيخ الأزهر بالاستقالة قائلا: استقيلوا يرحمكم الله .. هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم .
وتبين أن الفيديو يخص عمرو أديب لكنه قديم وتحديدًا منذ عام 2015 حين كان عمرو أديب يعمل مقدما لبرنامج "القاهرة اليوم" عبر شبكة أوربت .
وكان هجوم أديب على شيخ الأزهر سببه عدم تدخله لتجديد الخطاب الديني حسب وصف الإعلامي الشهير.
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