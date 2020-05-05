» السعودية تؤكد التزامها بسياسة ربط الريال بالدولار

05 مايو 2020 - 12:20 ص

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عاما.



وأوضحت المؤسسة في بيان، صدر اليوم، على حسابها الرسمي على «تويتر»، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.

