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محمد الشناوي

تعليق غير متوقع من "الشناوي" على مقلب "رامز جلال"

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تعليق غير متوقع من "الشناوي" على مقلب "رامز جلال"

الرياضة

محمد الشناوي
محمد الشناوي
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تعليق

رامز جلال

مقلب

محمد الشناوي

في أول تعليق له بعد إذاعة الحلقة التي حل فيها ضيفًا في برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" على إم بي سي" مصر، فاجأ نجم المنتخب الوطني والنادي الهلي حارس المرمى محمد الشناوي، الجميع برد غير متوقع.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه على "تويتر" في أول رد له على إذاعة حلقته مع رامز جلال بالقول :" حلوة الملاهي دي يا رامز".

وحاز تعليق "الشناوي" على إعجاب متابعيه، حيث أشادوا بثباته الانفعالي وعدم نجاح محاولات إرهابه من جانب رامز جلال.

وتصدر هاشتاج "الشناوي" الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد الثبات الذي ظهر به محمد الشناوي في برنامج رامز مجنون رسمي، وهو أول شخص لم يرهبه الكرسي الذي يُجلس رامز ضحاياه عليه، كما أنه تعامل بتلقائية مع رامز جلال.


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