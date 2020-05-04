» حكم من صام وهو جنبًا.. الإفتاء توضح

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل صيام الرجل وهو جنب جائز وصحيح؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"صيام الرجل وهو جنب صحيح ولا شيء فيه".

وتابع شلبى قائلا :"يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام فالصلاة تحتاج إلى طهارة سواء اغتسال من حدث أكبر وهو الجنابة او تطهر من حدث أصغر، أما الصيام فطالما أن الجنابة وقعت قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام".