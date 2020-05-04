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بالفيديو.. وزير الدفاع يتفقد اصطفاف الصاعقة

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وزير الدفاع

فيديو

تفقد

قوات الصاعقة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية، والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة، أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.


وأكّد قائد قوات الصاعقة، أنَّ رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية، متخذين كل الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل الظروف الراهنة.


واستمع الفريق أول محمد زكي، للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة في أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي للقوات.


الفريق زكي يستمع للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف العناصر خلال رفع درجات الاستعداد القتالي
ونقل القائد العام لرجال الصاعقة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة إحتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.


وأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أنَّ مقاتلي قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، مؤكّداً أنَّهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته.


وشدد على أنَّ القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات.


وطالب القائد العام، مقاتلي الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الإستعداد القتالي، من أجل حماية حدود مصر في ظل ما تواجهة من تحديات خلال الفترة الحالية.


وأجرى الفريق أول محمد زكي، جولة مرورية بالمرور على القوات المصطفة، للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد معرض مهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا في إطار استراتيجية الوقاية التي تنفذها القوات المسلحة على كل الأفرع والتشكيلات والوحدات.

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