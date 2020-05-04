«الجنايني»: يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدورى

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الجنايني

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جاهزية الجبلاية لعودة الدوري بمجرد طلب الدولة عودة النشاط الرياضي.

وأضاف "الجنايني" خلال تصريحاته لفضائية "إم بي سي مصر": "بدأنا المسابقة بشروط معينة يجب أن نكملها، وهناك سيناريوهات كثيرة جدًا نحضرها".

وأضاف: "فيروس كورونا وضع العالم أجمع في وضع غريب وفي كل دول العالم ويتعرضون لهذه المأساة".

وتابع متحدثًا عن خطاب الاتحاد الافريقي: "لا أعلم تحديدًا متى سنرد عليه لأننا ننتظر قرار الدولة أولًا في استئناف النشاط".

وعن امكانية خوض المباريات في عدد من المدن، واصل الجنايني تصريحاته: "اعددنا سيناريو فني مثل بطولة كأس أمم إفريقيا، وتكون هناك مجموعة في السويس والقاهرة والإسكندرية".

واستكمل: "ستقام في مدن محدودة، علينا أن ننسى موضوع مباريات الذهاب والعودة على الأرض وخارج الديار، وهذه الملاعب يجب أن يتوفر فيها أشياء معينة، ويكون بجانبها فنادق وملاعب تدريب وتسعى الكم المتواجد من الفرق ونغلق عليهم هذه الفترة كلها ولا يوجد دخول او خروج، الا وقت المباريات ومعسكرات، هذا السبيل الوحيد الذي نتحدث من خلاله".


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