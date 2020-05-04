التضامن: نشاط مكثف لمؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوي في رمضان

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متابعات- أمينة عبد العال

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تحيا مصر

التضامن

رعايةالاطفال

في  إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

حرصت مؤسسات رعاية الأطفال بلامأوي في المحافظات المستهدفة  على  خطة للبرامج والأنشطة خلال  شهر رمضان الكريم بما ينمى مهارات ومواهب  الأبناء ،حيث قامت مؤسسة الحرية للبنين بالقاهرة على عمل دورى لنشاط الكشافة  بين ابنائها بهدف تنمية قدراتهم  وتعديل سلوكهم بالإضافة  إلى ممارسة  النشاط الرياضى والترفيهى اليومى والذى يعتمد على ممارسة أنشطة تعمل على تفريغ الطاقة والتعبيرعن النفس  وتعزيز الانتماء والتسامح.

 كما حرصت مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية على  ممارسة رياضة كرة القدم واقامة دوري بين الابناء ،  بالإضافة لممارسة  بعض  الحرف  التدريبية حيث  يقوم أبناء المؤسسة بالتدريب علي  ممارسة  الاعمال الكهربائية وكذلك تصنيع الدوائر الكهربية.

أما عن مؤسسة دار فتيات العجوزة   فقدت اعتمدت على اقامة بعض الندوات والتى تستهدف بدورها تعديل  سلوكيات الفتيات ومعرفة البنات بحقوقهن وواجباتهن وطرق التعامل الإيجابية واحترام الكبير والعطف على الصغير كل تلك المهارات تضمنتها ندوة تثقيفية تحت عنوان ( نبذ العنف)  

كما نفذت دار القاصرات  بالقاهرة عدد من الانشطة خلال شهر رمضان المبارك منها علي سبيل المثال  ندوات توعوية دينية وتجهيز وتقديم لوحات ارشادية وتنفيذ انشطة رمضانية ومسابقات فنية ورياضية

 يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجا متكاملا لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى خلال انتشار 17 وحدة متنقلة تعمل في 13 محافظات للحد من ظاهرة  الاطفال والكبار بلامأوي بالاضافة لتطوير 6 مؤسسات لرعاية الاطفال بلامأوي و بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه تتحمل الوزارة 50 مليون جنيه ويتم توفير باقي التمويل بالشراكة مع صندوق تحيا مصر.


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