مفاجآت جديدة يكشفها "مرتضى" بشأن "كهربا"

04 مايو 2020 - 11:39 ص

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن الأهلي متورط في هروب محمود عبد المنعم كهربا من القلعة البيضاء، مؤكدا أن رينيه فايلر كان معترضا على ضمه.

وفجر "منصور" العديد من المفاجآت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "البريمو" الذى يذاع عبر قناة "تن"، قائلا "كهربا لاعب الأهلي، تعدى على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، خلال أحد المعسكرات.. كهربا ضرب جروس بالقلم على وجهه، وذهب إلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوى الزمالك ثم هرب".

وأكد مرتضى منصور أنه لا يوجد حاليا من يسمى (ابن النادي)، نحن في زمن الاحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".

وعن الدوري الممتاز أكد مرتضى منصور أنه من الصعب عودة الدوري في ظل تفشي فيروس كورونا.. كرة القدم عبارة عن احتكاك، وهذا أمر لا يجوز في الوقت الحالي".

وأضاف : "لدينا لاعبون محترفون في تونس والمغرب، فكيف يعودون في الفترة المقبلة، وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضون ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "نحتاج إلى فترة إعداد شهر بجانب شهر آخر للمباريات الودية، ومتبقي نصف الدوري، فكيف نعود؟"