» القصة الكاملة لانفصال "كهربا" عن شقيقة نجمة مسرح مصر

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محمود كهربا

خطوبة

نورهان عبد الفتاح

أثار اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، جدلاً واسعًا، فور قراره بحذف اسم خطيبته نورهان عبد الفتاح شقيقة نجمة مسرح مصر "إسراء"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وجاء قرار محمود كهربا بحذف اسمها بعد ظهوره فى برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "mbc مصر".

وجاء رد فعل نورهان على هذا الامر بحذف اسمه ايضا من حسابها على إنستجرام وهو ما يؤكد انفصالهما وفسخ الخطوبة.

وحتى الآن لم يتأكد خبر انفصال كهربا ونورهان من عدمه، فعلاقتهما بشكل عام يشوبها الغموض، فرغم إعلان ارتباطهما في شهر فبراير الماضي إلا أنهما لم ينشرا أيًا من الصور التي تجمعهما سويًا عبر حساباتهما على مواقع التواصل.


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