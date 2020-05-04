الصين تعلن اكتشاف لقاح كورونا: نجح بقوة .. وسننتج 100 مليون جرعة منه

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أحمد عادل شعبان

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كورونا

لقاح كورونا

أكد باحثون بختبر "سينوفاك بيوتيك" بالصين إن الشركة بصدد إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا بعد نجاحه نجاحا ساحقا على الحيوانات.

وبدأت تجارب اللقاح على البشر خلال شهر إبريل الماضي بعدما أدى اللقاح مهمته بنجاح خلال تجربته على الحيوانات.

وقالت الشركة إنها أعطت اللقاح إلى 8 من قردة ريسوس ، ثم قاموا بحقنهم بفيروس كورونا ، وبعد 7 أيام أثبتت الفحوصات عدم وجود أية آثار للفيروس في رئة القردة .

وأشارت الشركة أنها بصدد إنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح في حال أثبت نفس الفعالية على البشر .

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