  • الأحد 03 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

عشرات الجثث تصل لدولة إسلامية من إيران.. ما الأمر

القوات المسلحة

استشهاد وإصابة 15 من أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء

محمود الخطيب

بعد ساعات.. الأهلي يعلن قراره بشأن الدوري

روعي روزنبليت سفير اسرائيل في السنغال

تمر وكعك من سفير إسرائيل للصائمين فى هذه الدولة

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة مقتل إرهابيين بسيناء في مواجهة مع الجيش

ساويرس

"كل واحد حر".. ساويرس يكسر قرار الحظر بتصرف جريء

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

شيخ الأزهر: التوكل على الله خطأ في هذه الحالة

لميس الحديدي

الحديدي تبكي على الهواء: نريد أن نعيش أحرارا

الدبابير العملاقة الآسيوية

لدغات سامة.. وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

الشيخ خالد الجندي

الجندي لـ"وزير الأوقاف": أتحفتنا يا معالي الوزير

البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه

آخر الأخبار

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

#

ضبط 200 ألف كمامة مغشوشة في الجيزة

#

غلق 200 مقهى مخالف لإجراءات "كورونا" بالجيزة

#

إعلامي: "أسبوعين والمصريين هيكون عددهم 200 مليون"

السيسي

البيئة

إكسترا نيوز

كشف المهندس أحمد عباس، مدير عام التشجير بوزارة البيئة، تفاصيل مبادرة "تشجير الأسطح"، قائلا: "هذه المبادرة انطلقت بالتزامن مع مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد أن وزيرة البيئة وجهت بالبدء في زراعة سطح الوزارة، حيث تم زراعته بأنواع عديدة من الخضراوات، معقبا :"زرعنا سطح الوزارة ،حيث يتم الزراعة في طاولات خشبية يوضع بها التربة".

وأكد أن المبادرة لا تتسبب في إهدار المياه نهائيا، حيث يوضع تحت الطاولات الخشبية خزان مياه لتجميع المياه الزائدة، وإعادة ري الزرع بها، ولا يوجد أي تأثير على سطح المنزل، معقبا :"الموضوع مش هيكلفكم أكتر 200 جنيه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بسبب الجدل.. الإفتاء تكشف حكم الصلاة خلف المذياع؟
» إطلاق النار على طفل أثناء ممارسة ألعاب الفيديو
» تخلص من اكتئاب العزل بهذه الخطوات
» زوزو نبيل.. برعت في أدوار الشر ورحلت بهذا المرض
» البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه
» تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت
» زيادة أسعار البنزين والسولار.. المالية توضح الحقيقة
» رسالة مؤثرة من "نصير" لأمهات شهداء بئر العبد
» قبطي يصوم رمضان 7 سنوات حتى تدمير خط بارليف
» إيطاليا تعتزم إلغاء الدوري بسبب "كورونا"
» تشتري طائرة مهجورة وتحولها لمنزل باسم ترامب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية