» البيئة لمواطنين: الموضوع هيكلفكم 200 جنيه

03 مايو 2020 - 01:24 م

كشف المهندس أحمد عباس، مدير عام التشجير بوزارة البيئة، تفاصيل مبادرة "تشجير الأسطح"، قائلا: "هذه المبادرة انطلقت بالتزامن مع مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي".



وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد أن وزيرة البيئة وجهت بالبدء في زراعة سطح الوزارة، حيث تم زراعته بأنواع عديدة من الخضراوات، معقبا :"زرعنا سطح الوزارة ،حيث يتم الزراعة في طاولات خشبية يوضع بها التربة".



وأكد أن المبادرة لا تتسبب في إهدار المياه نهائيا، حيث يوضع تحت الطاولات الخشبية خزان مياه لتجميع المياه الزائدة، وإعادة ري الزرع بها، ولا يوجد أي تأثير على سطح المنزل، معقبا :"الموضوع مش هيكلفكم أكتر 200 جنيه".

