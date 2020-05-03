فيديو نادر.. تفاصيل مثيرة لـ "أم هارون" الحقيقية

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقاءً نادرا مع أم شاؤول- أم هارون- الحقيقية.

وعلق رواد تويتر على مقطع الفيديو الذي نسب لأم شاؤول، أنهم سرقوا القصة الحقيقة من أم شاؤول البصرية التي تعلمت في البصرة ومن ثم سكنت البحرين وأسقطوها عليهم ، كان عملاً مستعجلا القصد منه هو الاستعجال في التطبيع، بحسب قولهم.

 وبحسب الفيديو فإن أم شاؤول تقول إنها تزوجت من هندي في عام 1918 ببغداد.

وأضافت أنه بعد رحيلها مع زوجها من العراق، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، عادت مع زوجها إلى باكستان.

كما أنها رزقت بطفلين منه، تم إرسالهما إلى الهند لتعلم اللغة الإنجليزية.

يذكر أن مسلسل أم هارون أثار جدلا واسعا في الدراما الرمضانية هذا العام، بسبب دعوته للتطبيع مع إسرائيل.

وتور أحداث المسلسل عن مجموعة من اليهود عاشوا في الكويت في أربعينات القرن الماضي.

وتقوم فيه الفنانة حياة الفهد، بدور البطولة، حيث رفضت بدورها تسمية المسلسل بـ" أم شاؤول"، حيث تم الاستقرار على اسم أم هارون.


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