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تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت

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تامر شلتوت
تامر شلتوت
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متابعات- علا خطاب

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جنازة

6 أكتوبر

تامر شلتوت

أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة شقيقه الأصغر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، كاشفا عن أن صلاة الجنازة تتم في مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت إثر حادث سيارة.. وسيتم الدفن في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر".

وأضاف: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".

واختتم: "إنا لله وإن اليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".


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