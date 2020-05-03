قرارات جديدة من وزير العدل عن جزيرة الوراق

03 مايو 2020 - 12:00 م

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارات جديدة بخصوص جزيرة وراق الحضر والتابعة لمحافظة الجيزة نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم في عددها 102.

ويحمل قرار وزير العدل رقم 2558 لسنة 2020 بخصوص تأجيل سريان نظام السجل العيني علي جزيرة وراق الحضر الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 15/4/2020 إلي 15/8/ 2020 ، حسبما نشرت" المصري اليوم".

يأتي ذلك علي أن يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة "19" من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 علي جزيرة وراق الحضر لمدة شهرين تبدأ من 15/4/2020.