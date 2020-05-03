بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. تبدأ من اليوم

03 مايو 2020 - 10:45 ص

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، عن صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، اعتبارًا من أول يوم عمل بالبنوك، اليوم الأحد، ويبلغ عددهم، ما يزيد على 1.684 مليون حالة، بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه

وأشارت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية نشرتها "الوطن" إلى أن مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات، ستبدأ صرف المعاشات، بدءا من اليوم، موضحة تبعا لخطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، العديد من الإجراءات الاستباقية، استعدادًا لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين، أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

ولفتت إلي أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد، خلال اليوم وغدًا، أما عن الفئة التي يبلغ معاشها أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، فسيقومون بالصرف أيام "الثلاثاء والأربعاء" المقبلين.

أما فيما يتعلق بأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف، فسيقومون بالصرف يومي الخميس والسبت المقبلين، وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، يصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.