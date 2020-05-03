» ريهام سعيد تعلق على قرار فتح المحلات..هذا ما قالته

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ريهام سعيد
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انستجرام

ريهام سعيد

فتح المحلات.

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، تعلق فيه على قرار فتح المحلات بسبب فيروس كورونا.

وعلقت ريهام سعيد، على قرار فتح المحلات  قائلة: "ربنا يستر".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟"


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