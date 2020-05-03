أول تعليق من ترامب على ظهور رئيس كوريا الشمالية

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ترامب يعلق على تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ«مرض خطير».
وقال ترامب، في تصريح صحفي مساء السبت، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: «يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة».
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، مساء الجمعة، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.
وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.
وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ«مرض خطير» بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونج.

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