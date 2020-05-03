أول تعليق من ترامب على ظهور رئيس كوريا الشمالية

03 مايو 2020 - 01:30 ص

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سعادته بعودة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للأنشطة العلنية، بعد تقارير إعلامية كثيرة حول إصابته بـ«مرض خطير».



وقال ترامب، في تصريح صحفي مساء السبت، ردا على سؤال حول أول ظهور علني لكيم جونج أون منذ 20 يوما: «يسرني أن أرى أنه عاد وفي حالة جيدة».



وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، مساء الجمعة، أن كيم جونج أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.



وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

