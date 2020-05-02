"الديهي": نحارب عدوًا كافرًا لا يفقه سوى القتل

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نحارب عدوًا كافرًا، لا يفهم ولا يفقه سوى القتل والإرهاب. 
وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، بالضرب بيد من حديد، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى :" وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ".
واعتبر أن القتال والجهاد ضد الإرهابيين الكفرة الفجرة واجب، مطالبًا الدولة المصرية بمعاملة الإرهابيين بنفس الطريقة، وتنفيذ حكم الإعدام فورًا الصادر بحق قيادات الإخوان الموجودين بالسجون، ردًا على الكلاب الضالة الذين ينفذوا تعليماتهم وأفكارهم، حتى نشفي صدور أهالي الشهداء، والمؤمنين المصريين، معقبًا: "لماذا يعيش البلتاجي الإرهابي الداعي للقتال في السجون، ويموت المنسي".
وشدد "الديهي"، على أن بيادة أصغر مجند في سيناء أشرف من الإخوان والقاعدة وبيت المقدس وجميع التنظيمات الإرهابية التي خرجت من رحم الإخوان.

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