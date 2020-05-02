"تاج الدين": لم يثبت أي عقار لعلاج كورونا حتى الأن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية، تتابع بدقة ما يحدث على مستوى العالم فيما يخص فيروس كورونا.
وعلى المستوى المحلى أيضاً، وكل خطوة أو حركة تتم فى الداخل المصرى تحسب وفق توازن شديد بين صحة البلد والصحة الاقتصادية، وتابع:"كل خطوة تدرس بأرقام وإحصائيات دقيقة للحفاظ على صحة المصريين والدولة المصرية".
وأضاف "تاج الدين"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى غضون حد أدنى من 9 إلى 12 شهر ، سيتم التوصل إلى عقار لفيروس كورونا، وسيكون فيروس عادياً سيتعايش معه الجميع ويكون أقل حدة، وتابع:" سوف تأتى فترة على المجتمع الدولى عامة ونحن جزء منه وستتراجع حدة فيروس كورونا بعدما يكتسب الجميع مناعه منه ويتم التوصل إلى مصل له وسيصبح فيروس عادياً".