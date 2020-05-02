3 طرق لتحقيق التعايش الكامل مع كورونا‎ في مصر

02 مايو 2020 - 11:20 م

كشف النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالبرلمان، وعضو حزب مستقبل وطن، عن ثلاث طرق لتحقيق التعايش الكامل مع فيروس كورونا من قبل الحكومة والمواطنين.



وقال "أبو طالب"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة عن عدد مصابي ووفيات فيروس كورونا حقيقية ومثبتة في جميع مستشفيات العزل، موضحًا أن تحقيق التعايش مع كورونا يتم عن طريق توفير مستلزمات الوقاية وتوعية المواطنين، وتعقيم وتطهير المنشات والأماكن المزدحمة.



وأضاف أن يجب توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم بصفة مستمرة ودائمة، وذلك من الممكن تحقيقه عن طريق توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة ومصانع المستلزمات الكيماوية والملابس، بتغيير خطوط الإنتاج لتوفير المطهرات والماسكات والجونتيات.

