ارتفاع أمواج وبرد شديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وبحسب النشرة الجوية لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا على وسط سيناء.

بينما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، وطقس شمال الصعيد، حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

وتسجل العظمى على القاهرة، 31 والصغرى 16، شبين الكوم العظمى 30 والصغرى 16، طنطا العظمى 29 والصغرى 16، دمنهور العظمى 27 والصغرى 17، الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، بلطيم العظمى 25 والصغرى 16، مطروح العظمى 24 والصغرى 13، السلوم العظمى 25 والصغرى 13، سيوة العظمى 31 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 25 والصغرى 16، دمياط العظمى 24 والصغرى 17، الزقازيق العظمى 30 والصغرى 16، والإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 15 درجة.

بينما السويس العظمى 31 والصغرى 16، العريش العظمى 27 والصغرى 14، رفح العظمى 27 والصغرى 14، رأس سدر العظمى 30 والصغرى 20، نخل العظمى 33 والصغرى 13، نويبع العظمى 34 والصغرى 24 ، طابا العظمى 31 والضغرى 20، كاترين العظمى 28 والضغرى 12، الطور العظمى 31 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 23، الغردقة العظمى 34 والصغرى 22، مرسى علم العظمى 32 والصغرى 20، والفيوم العظمى 33 والصغرى 18درجة.

أما بني سويف العظمى 34 والصغرى 19، المنيا العظمى 35 والصغرى 20، أسيوط العظمى 35 والصغرى 20، سوهاج العظمى 37 والصغرى 22، قنا العظمى 38 والضغرى 24، الأقصر العظمى 40 والصغرى 25، أسوان العظمى 40 والصغرى 25، أبو سمبل العظمى 41 والصغرى 25، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 23، شلاتين العظمى 36 والصغرى 24، أبو رماد العظمى 35 والصغرى 23، حلايب العظمى 33 والصغرى 26، رأس حدربة العظمى 33 والصغرى 25 درجة.