مصر تتخطى عتبة ستة آلاف إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، 298 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل إجمالي المصابين في مصر منذ تضررها من الفيروس إلى 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 9 حالات وفاة، ليصل إجمالي المتوفين بكورونا إلى 415 حالة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

كما أعلنت الوزارة، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.