انفصال "كهربا" عن خطيبته بعد مقلب "رامز مجنون رسمي"

02 مايو 2020 - 04:39 م

يبدو أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، قد انفصل عن خطيبته "نورهان" شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، بعد أيام من تنفيذ رامز جلال مقلبه فيه ضمن برنامجه "رامز مجنون رسمي".

حيث قام "كهربا" بحذف اسم خطيبته "نورهان"، من على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وفي المقابل قامت "نورهان" هي الأخرى بحذف اسمه أيضا من على حسابها الشخصي.

يذكر محمود كهربا ونورهان شقيقة الفنانة إسراء عبدالفتاح أعلنا مند أقل من 3 أشهر خطبتهما عن طريق كتابة كل منهما اسم الآخر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كان محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، من ضمن ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.