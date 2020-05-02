داعية سعودي: هذا ما تفعله الشياطين في رمضان

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عبد القادر وحيد

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رمضان

ماهر بن ظافر

اشلياطين

الوسوسة

قال الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني إن الشياطين لا تصفّد في رمضان.

وأضاف على حيابه في تويتر  أن من ظن أن الشيطان لا تأثير له بالشر في رمضان البتة لأنه يسلسل ويصفد فقد أخطأ.

وتابع :  ليس لضعف حديث : " إذا دخل رمضان سلسلت الشياطين".. وإنما لكون نبينا لما أراد قلب صفية ومرّ رجلان،  فقال:  على رسلكما إنها صفية .. خشيت الشيطان أن يقذف في قلوبكما" أخرجه البخاري.

وأوضح أن الواقعة كانت وقتها في رمضان،  منوها أن الشيطان إذن يوسوس بضعف بسبب القيود.

وتابع الداعية السعودي :  سبب قوى الشر في الإغواء في رمضان مع أن الظاهر من النص أن عموم الشياطين تسلسل بلا استثناء.

1-وسوستها بضعف بعد تقيدها بالسلاسل

2- النفس الأمارة وشر النفس "إن النفس لأمارة بالسوء"، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.

3-أصحاب السوء وشياطين الإنس.

4- ما يعرض بالقنوات مما يهيج الشهوات والجريمة.

5- الجهل.


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