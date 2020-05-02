بـ30%..التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

02 مايو 2020 - 01:03 م

زف عصام حسين، مدير أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، خبرا سارا للمواطنين بشأن السلع الغذائية ، قائلا :"إن كافة السلع متوفرة، ومخزونها يكفي لمدة 3 أشهر وأكثر، فضلا على أن الأسعار أقل من بنسبة 30% عن الأسواق الأخرى".



وأضاف"حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأن وزارة التموين تدعم العديد من السلع، وهو ما يساهم في خفض أسعارها.

وتابع:"عربات المشتريات يتم تطهيرها أكثر من مرة، فضلا عن تعقيم المكان نفسه، نتخذ الإجراءات حماية لأنفسنا والزائرين، مؤكدا أنهم يتبعون كافة الإجراءات الوقائية في المجمع الاستهلاكي، حيث يرتدي العاملين الكمامات والقفازات.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالى التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع.

