» إنجاز جديد لـ "الحضرى " رغم اعتزاله

02 مايو 2020 - 12:18 م

اختير الحارس الدولي المصري السابق، عصام الحضري، في وصافة قائمة أفضل 20 حارسا في تاريخ إفريقيا، حسب ما نشره موقع sport.le360 المغربي.

واحتل "الحضري" المركز الثاني في قائمة أحسن حارس إفريقي على مر العصور، وراء طوماس نكونو، حارس السابق للمنتخب الكاميروني، والذي تألق بشكل لافت في مونديالي 1990 و94.

واحتل المركز الثالث بروس كروبلار حارس منتخب زيمبابوي يليه في المركز الرابع والخامس الكاميرونيان جوسيف أنطوني بيل وإدريسا كاميني فيما احتل المغربي بادو الزاكي المركز السادس.

وجاء فينسنت إنياما النيجيري في المركز السابع وأندري أونا الكاميروني ثامنا ونصر الدين دريد الجزائري تاسعا والتونسي شكري الواعر عاشرا.