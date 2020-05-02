  • السبت 02 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

بشري سارة.. بدل فاقد لبطاقة التموين من المنزل

طبيب

بدولة خليجية "ميكانيكي سيارات" يمارس الطب.. ماذا حدث

المغامسي يغرد بألغاز في رمضان: لا تبطل روحانيات الشهر

المغامسي يغرد بألغاز في رمضان: لا تبطل روحانيات الشهر

بشرى أمريكية لمرضى كورونا

موافقة بسرعة البرق.. بشرى أمريكية لمرضى كورونا

طارق يحي

نوبة بكاء لمذيع قناة الزمالك على الهواء

وصلة رقص لممرضات بجثة كورونا

يشعل تويتر.. وصلة رقص لممرضات بجثة كورونا

هالة زايد

وزيرة الصحة:"إحنا شعب مؤمن وغلط نعمل كدا"

الدولار

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا: يصل مصر قريبا

كيم جونج أون

شاهد .. تغير في ملامح زعيم كوريا الشمالية بعد ظهوره عقب تكهنات بوفاته

تحذير لأصحاب هواتف "أندرويد".. ما علاقة الحسابات المصرفية

الصفحة الأخيرة

تطبيق إباحي على "أندرويد"
تطبيق إباحي على "أندرويد"
Advertisements

محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

ما علاقة "الاختيار".. مفاجأة مدوية عن حادث بئر العبد الإرهابي

#

ما علاقة الإخوان بفيديوهات سما المصري الفاضحة؟

#

عقوبة رسمية لمحرز.. ما علاقة مربية أطفاله

#

"ما علاقة والده".. سعودية تُهدي مصري رحلة حج

تحذير

هواتف

أندرويد

حذر خبراء بالأمن السيبرالي، مستخدمي هواتف الأندرويد، من برنامج خبيث يتسلل لأكثر من 200 تطبيق، ويسرق البيانات الشخصية وخاصة الحسابات المصرفية.

وقال الخبراء بشركة "سيبرازون"، إنه هناك نوعا من البرامج الضارة يدعى "EventBot "، وهو فيروس من نوع "تروجان" يتسلل إلى التطبيقات المتواجدة على هواتف الأندرويد ويسرق الحسابات المصرفية، وفقا لموقع "فاين إكسترا" التقني.

ويمكن للبرنامج التنكر بصورة تطبيق أندرويد عادي، مثل "Adobe Flash "، أو "Microsoft Word "، وعندما يتم تثبيته على هواتف الأندرويد، يبدأ في سرقة جميع البيانات المصرفية، والتي تكون عادة متواجدة على مواقع البنوك وأكثر من 200 تطبيق مالي مثل "باي بال بيزنس"، "باركليس"، "يونيكريديت"، "كابيتال وان"، "ترانسيفر وايس"، "كوين بايس"، "إتش إس بي سي".

وإذا ضغط المستخدم على التطبيق الضار، فإنه يقوم بسرقة بيانات المستخدم بشكل سري، من بينها كلمات مرور التطبيقات المصرفية، ويضمن البرنامج الضار وجوده على الهواتف من خلال قراءة رسائل المستخدم ما يجعله يثق به ويسمح له بتجاوز عامل المصادقة، وسرقة تطبيقات الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال ومحافظ العملات المشفرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بمكة والشرطة تتدخل
» تحذير لأصحاب هواتف "أندرويد".. ما علاقة الحسابات المصرفية
» قانونى : الإعدام ينتظر هؤلاء في سيناء
» خبير عسكري:"الإرهابيون عايزين يعيّشونا في عكننة"
» الداخلية تعيد الجنسية لـ 13 مصريا و تمنعها عن فلسطيني لدواعٍ أمينة
» "عارجة ولا مكسحة " فيفي عبده تثير الجدل وتكشف عن زيجاتها
» 8 إجراءات صادمة ستتخذها المطارات بعد عودة السفر لتجنب كورونا
» بعد كشفه سر طلاقهما.. أحمد فلوكس: هنا شيحة كانت هتدخل السجن
» زلة لسان من ضيف رامز جلال تكشف فبركة برنامج رامز مجنون رسمي
» شاب سعودي يفحم مذيع الجزيرة بمعلومة محرجة .. وهكذا حاول تبرير موقفه
» فنان شهير: طلقت مراتي الفنانة عشان أنا راجل صعيدي وصعب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية