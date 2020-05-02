» تحذير لأصحاب هواتف "أندرويد".. ما علاقة الحسابات المصرفية

02 مايو 2020 - 10:25 ص

حذر خبراء بالأمن السيبرالي، مستخدمي هواتف الأندرويد، من برنامج خبيث يتسلل لأكثر من 200 تطبيق، ويسرق البيانات الشخصية وخاصة الحسابات المصرفية.

وقال الخبراء بشركة "سيبرازون"، إنه هناك نوعا من البرامج الضارة يدعى "EventBot "، وهو فيروس من نوع "تروجان" يتسلل إلى التطبيقات المتواجدة على هواتف الأندرويد ويسرق الحسابات المصرفية، وفقا لموقع "فاين إكسترا" التقني.

ويمكن للبرنامج التنكر بصورة تطبيق أندرويد عادي، مثل "Adobe Flash "، أو "Microsoft Word "، وعندما يتم تثبيته على هواتف الأندرويد، يبدأ في سرقة جميع البيانات المصرفية، والتي تكون عادة متواجدة على مواقع البنوك وأكثر من 200 تطبيق مالي مثل "باي بال بيزنس"، "باركليس"، "يونيكريديت"، "كابيتال وان"، "ترانسيفر وايس"، "كوين بايس"، "إتش إس بي سي".

وإذا ضغط المستخدم على التطبيق الضار، فإنه يقوم بسرقة بيانات المستخدم بشكل سري، من بينها كلمات مرور التطبيقات المصرفية، ويضمن البرنامج الضار وجوده على الهواتف من خلال قراءة رسائل المستخدم ما يجعله يثق به ويسمح له بتجاوز عامل المصادقة، وسرقة تطبيقات الخدمات المصرفية وخدمات تحويل الأموال ومحافظ العملات المشفرة.