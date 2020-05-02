المغامسي يغرد بألغاز في رمضان: لا تبطل روحانيات الشهر

02 مايو 2020 - 10:04 ص

في تدوينات متباينة ومتنوعة على حسابه في تويتر، يقوم الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة بنشر خواطر إيمانية وألغاز أدبية في الشهر الفضيل.

وكتب المغامسي لغزا عن أشهر مشاهير الشعراء في العصر الأموي " الفررزدق"، حيث نشر بيتا من أشاعاره، وطالب متابعيه بفك رموز هذا البيت.

وأضاف: " قال الفرزدق مفتخراً:

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد، وذو القروح وجرولُ

والفحل علقمةُ الذي كانت له حُلل الملوك ، كلامُهُ لا يُنحَلُ





وقال السؤال: من هؤلاء الذين قصدهم الفرزدق؟ حاول أن تعرف وتقرأ ففي معرفتهم ومن بعدهم متعة أدبية وثقافة تاريخية لا تتعارض مع روحانية الشهر.

وتفاعل معه متابعوه، حيث علق أحدهم : " الأبيات من قصيدة الفيصل وقصد بالنوابغ : النابغة الذبياني و النابغة الجعدي وذي القروح : امرؤ القيس، وأبو يزيد : المخبّل السعدي، وجرول : الحطيئة".

وعلق آخر : " إن كان لابد أن يقرأ ويبحث شهر القرآن ..وقراءة كتب التفسير فهي تساعد على تدبر وفهم القرآن لاحقين على أبو يزيد، وذو القروح ، وجرولُ والفحل علقمةُ".