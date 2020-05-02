» خبير عسكري:"الإرهابيون عايزين يعيّشونا في عكننة"

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جمال مظلوم
جمال مظلوم
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الإرهاب

الحدث اليوم

جمال مظلوم

شيناء

نعى جمال مظلوم، الخبير العسكري، شهداء الدولة المصرية من القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس في مدينة بئر العبد بسيناء، قائلا: "نحتسب هؤلاء الأبطال عند الله شهداء".

وأضاف "مظلوم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأن الجماعات الإرهابية تعيش في حالة سعار وتحاول استغلال الفرحة التي يعشيها الشعب من عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وحلول شهر رمضان المبارك، والإنجازات التي قدمتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

 وتابع :"الإرهابيون يريدون "عكننة" الشعب المصري، وتدمير الدولة المصرية،معقبا:"الإرهابيون عايزين يهدوا البلد، مش عايزين الناس تحس إن مصر فيها الأمن والأمان والعالم يعرف إن مصر فيها إنجازات، عايزين يصدروا صورة سودة ومشاكل".

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