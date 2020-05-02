تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

02 مايو 2020 - 08:55 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد تراجعا كبيرا عن معاملات أمس الصباحية أمس حيث سجل اليوم 15.54 جنيه ، فيما سجل أمس 15.74 جنيه.

و سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.