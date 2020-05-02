حقيقة قائمة الأسعار المتداولة لعلاج كورونا بالقصر العيني

02 مايو 2020 - 12:20 ص

نفى محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته بعض المواقع الإخبارية حول وقائمة أسعار متداولة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.



وقال "علم الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن الجامعة تضم العديد من المستشفيات ضمن منظومة طبية كاملة، لافتًا إلى أن مستشفى قصر العيني اخٌتير مند أسابيع ليكون مكان كمستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة حال إصابتهم بفيروس كورونا والعلاج بالمجان.



وأوضح أن الجامعة تضم منظومة طبية كوادر من الأطباء والتمريض القادرين على رعاية المصابين، لافتًا أن الجامعة اعتمدت 28 مليون جنيه ميزانية للشهر الحالي لعلاج مصابي كورونا انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتوفير 200 سرير للمصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

