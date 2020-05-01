سمير صبري يفجر مفاجأة مدوية عن رامز جلال

عقب المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: «رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سيادية في برنامجه، ويستهزأ بضيوفه».



وأشار «صبري» إلى أن محمد رمضان عبارة عن شخصيتين مزدوجتين، ويتعامل مع المجتمع بأسلوب خاطئ جدًا، ويمارس أعمال البلطجة في أعماله الفنية، معلقًا: «أغلب أعمال محمد رمضان بلطجة» قائلا: «محمد رمضان لديه موهبة رائعة، وأرجو أن يستغلها في رسائل الفن، وليس في أعمال البلطجة»، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية التي يكون بها رسالة تكون عملًا فنيًا، والأخرى تكون أعمال بذيئة، مستكملًا: «أنا بتفرج على مسلسل البرنس لأنه عجبني».



