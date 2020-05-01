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سمير صبري يفجر مفاجأة مدوية عن رامز جلال

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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المصريون ـ متابعات

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عقب المحامي سمير صبري، على برنامج رامز مجنون رسمي، قائلًا: «رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سيادية في برنامجه، ويستهزأ بضيوفه».
وأوضح «صبري»، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، «رامز جلال بلطجي»، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد رامز جلال.
واستكمل المحامي الكبير: «برنامج رامز جلال يسئ إساءة بالغة للمرضى النفسيين، طبقًا لبيان مستشفى العباسية».
كشف المحامي الكبير سمير صبري، أسباب تقدمه ببلاغ ضد الفنان محمد رمضان بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية في ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: «مفروض هو اللي يدعو المواطنين للالتزام، مش يقتحمه».
وأشار «صبري» إلى أن محمد رمضان عبارة عن شخصيتين مزدوجتين، ويتعامل مع المجتمع بأسلوب خاطئ جدًا، ويمارس أعمال البلطجة في أعماله الفنية، معلقًا: «أغلب أعمال محمد رمضان بلطجة» قائلا: «محمد رمضان لديه موهبة رائعة، وأرجو أن يستغلها في رسائل الفن، وليس في أعمال البلطجة»، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية التي يكون بها رسالة تكون عملًا فنيًا، والأخرى تكون أعمال بذيئة، مستكملًا: «أنا بتفرج على مسلسل البرنس لأنه عجبني».

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