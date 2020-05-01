إرسال فرق للمنازل للكشف على كورونا.. الصحة تعلق

ترددت أنباء، خلال الساعات الأخيرة، عن قيام فرق تابعة لوزارة الصحة والسكان، بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم: "تنفي الصحة صلتها بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام فرق بالمرور على المنازل للكشف على المواطنين وإجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد بمقابل مادي، مستخدمين اسم وشعار وزارة الصحة.

وأضافت: ونوصي بتحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية".