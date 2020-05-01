شهيد بئر العبد يبكي مذيعة "دي إم سي" علي الهواء

01 مايو 2020 - 01:41 م

بكت الإعلامية داليا أشرف، على الهواء بسبب استشهاد ضباط وجنود بئر العبد بشمال سيناء.



وقال أشرف خلال برنامجها " 8 الصبح"، المذاع عبر فضائية"دي إم سي " : " أمس استشهد 10 من أبطال القوات المسلحة، بنقول للأم ابنك مات راجل مش جبان ،هو راجل قوي وعمرنا ما هننساه ،كل نقطة دم فيهم وجعت قلبنا".



ووجهت رسالة للإرهابيين ،قائلة :" أنا بقول للإرهابيين انتوا عمركم ما هتخوفنا خالص والله مش هنخاف.. بالعكس انتو بتزيدونا عزيمة إن احنا نأخذ حقوقهم.. حسبي الله في كل إرهابي أو إخواني عدو للوطن".



وتابعت :" أنا لو خلفت ولد هدخله الكلية الحربية أو الشرطة ،إحنا بنزيد قوة باللي انتوا بتعملوه ".

