استجابة لأمر ملكي.. تحرك عاجل لدعم المتضررين من "كورونا" بالسعودية
الصين.. تخفيض مستوى الطوارئ ببؤرة تفشي "كورونا"
ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإسرائيل
تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي
شيخ الأزهر: من يتوكل على الله ولا يأخذ بالأسباب «متمرد»
إصابات كورونا بالإمارات ترتفع لهذا الرقم
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علي جمعة :إديله كرتونة و متعزموش علي الفطار
شهيد بئر العبد يبكي مذيعة "دي إم سي" علي الهواء
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