  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعد الدين الهلالي

زاهي حواس لسعد الدين الهلالي : "خليك في شغلك"

أبو تريكة

بعد نعيه لشهداء الوطن.. أبو تريكة: يارب نسألك راحة المتقين

والدة الشهيد عبدالحميد صبحي

والدة شهيد بئر العبد: "خلفته بعد زواجي بـ10 سنين"

مستشار بن زايد: للتاريخ الخلاف الخليجي سيكون نسيا منسيا .. قريبا

مستشار بن زايد: الجزيرة لا تخاف الله

المحامي ثروت الخرباوي

الخرباوي يهاجم الإخوان : مثل الصهاينة وخفافيش الظلام

الفنانة عايدة رياض

عايدة رياض:عملولى عمرة في الكعبة وأنا مسيحية

الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

الخشت ينعي وكيل طب قصر العيني بعد إصابته بكورونا

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

ارشيفية

وقف توثيق الزواج من أول مايو.. هذه هي الحقيقة

الشيهد صبحي

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الشهيد "صبحي"

الخرباوي يهاجم الإخوان : مثل الصهاينة وخفافيش الظلام

الحياة السياسية

المحامي ثروت الخرباوي
المحامي ثروت الخرباوي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الخرباوي يكشف سر هجوم الإخوان على وزيرة الصحة

#

مذيع الجزيرة يهاجم الإخوان: تنظيم وهمي وليس له أي دور

#

"الخرباوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الإخوان وعيد الشرطة

#

ضاحي خلفان: الإخوان مثل الشياطين استعذ بالله منهم

بئر العبد

الخرباوي

جامعة الاخوان

وجه المحامي ثروت الخرباوي والمنشق عن جماعة الإخوان تصريحات لاذعة للجماعة علي صفحته الرسمية علي "تويتر" موجها إليهم اتهامات بأنهم مثل الصهاينة وخفافيش الظلام .

وقال في تدوينته:" الإخوان مثل الصهاينة لا يقاتلوننا إلا في من وراء جدر ، هم أهل غدر ، هم أخبث أهل الأرض، خفافيش الظلام ، وجنودنا هم الأبطال حقا هم ملائكة الأرض، أحياء في قتالهم، فإذا قُتِلوا أصبحوا أحياء عند ربهم".

وقد استشهد أمس قبل موعد الإفطار ملازم أول و ضابط صف و 8 جنود في انفجار إرهابي في بئر العبد شمالي سيناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شروط "الدراويش" للاستغناء عن "باهر" للأهلى
» 4 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من هذه الدول
» وفاة مغني عالمي بفيروس"كورونا"
» «السيسي» يهنئ عمال مصر بعيدهم
» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية
» بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجبة
» بث مباشر.. صلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام
» الاحتفال بعيد ميلاد "حور" في مستشفي العزل بأسيوط
» بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"
» عودة دوري البرتغال نهاية مايو بدون جماهير
» " إنزل علشان تحلل".. حملات مفاجئة من المرور علي الطرق السريعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية