الخرباوي يهاجم الإخوان : مثل الصهاينة وخفافيش الظلام

متابعات- أمينة عبد العال
وجه المحامي ثروت الخرباوي والمنشق عن جماعة الإخوان تصريحات لاذعة للجماعة علي صفحته الرسمية علي "تويتر" موجها إليهم اتهامات بأنهم مثل الصهاينة وخفافيش الظلام .
وقال في تدوينته:" الإخوان مثل الصهاينة لا يقاتلوننا إلا في من وراء جدر ، هم أهل غدر ، هم أخبث أهل الأرض، خفافيش الظلام ، وجنودنا هم الأبطال حقا هم ملائكة الأرض، أحياء في قتالهم، فإذا قُتِلوا أصبحوا أحياء عند ربهم".
وقد استشهد أمس قبل موعد الإفطار ملازم أول و ضابط صف و 8 جنود في انفجار إرهابي في بئر العبد شمالي سيناء.
الإخوان مثل الصهاينة لا يقاتلوننا إلا في من وراء جدر ، هم أهل غدر ، هم أخبث أهل الأرض، خفافيش الظلام ، وجنودنا هم الأبطال حقا هم ملائكة الأرض، أحياء في قتالهم، فإذا قُتِلوا أصبحوا أحياء عند ربهم، #الإخوان_صهاينة_المسلمين— Tharwat Elkherbawy (@elkherbawy2) May 1, 2020
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