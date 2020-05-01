الخرباوي يهاجم الإخوان : مثل الصهاينة وخفافيش الظلام

01 مايو 2020 - 12:24 م

وجه المحامي ثروت الخرباوي والمنشق عن جماعة الإخوان تصريحات لاذعة للجماعة علي صفحته الرسمية علي "تويتر" موجها إليهم اتهامات بأنهم مثل الصهاينة وخفافيش الظلام .

وقال في تدوينته:" الإخوان مثل الصهاينة لا يقاتلوننا إلا في من وراء جدر ، هم أهل غدر ، هم أخبث أهل الأرض، خفافيش الظلام ، وجنودنا هم الأبطال حقا هم ملائكة الأرض، أحياء في قتالهم، فإذا قُتِلوا أصبحوا أحياء عند ربهم".

وقد استشهد أمس قبل موعد الإفطار ملازم أول و ضابط صف و 8 جنود في انفجار إرهابي في بئر العبد شمالي سيناء.



