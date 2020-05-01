ما علاقة "الاختيار".. مفاجأة مدوية عن حادث بئر العبد الإرهابي

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استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة بئر العبد بشمال سيناء، قائلة :" هذا الحادث كأنه رد على مسلسل "الاختيار" الذى يجسد بطولات الشهيد أحمد المنسى وزملائه في سيناء، معقبة :" لعنة الله على الإرهابي والإرهابيين ومموليهم".
ونعت وهبة  خلال برنامج كل يوم، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، شهداء الحادث ،قائلة :"الذين استشهدوا أمس انضموا لموكب طويل من شهدائنا في سيناء للدفاع عن الأرض".

وأوضحت وهبة أن هذا الحادث جرى تجسيده في أحد مشاهد مسلسل الاختيار في الحلقة الأولى وقت الإفطار في شهر رمضان، معقبة :"الإرهاب مأجور وممول ،لكن رجالنا في سيناء مكملين بقوة وعزيمة وعلى قلب رجل واحد ضد الإرهاب".

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