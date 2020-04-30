» ماذا يفعل الحزن بقلوب النساء؟.. عميد معهد القلب يجيب

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ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن قلب المرأة رقيق المشاعر وهم أكثر عرضة لمتلازمة القلوب المنكسرة.
وتابع خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، عندما أوصانا المصطفى قال رفقا بالقوارير لأنهم يتمتعون برقة القلب.
وأضاف إن الزعل والحزن تؤدي لكسرة القلب وهو مصطلح علمي والسيدات في الثلاثينات أكثر عرضة لها بسبب وفاة أو فشل قصة حب.
وأشار إلى أن الحزن يؤدي لتقلص في القلب وتمدد في قطعة أخرى يؤدي لشلل مؤقت في القلب وتقل قدرة ضخ الدم ومن الممكن أن تؤدي لأزمة قلبية.

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