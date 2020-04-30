كلب ضال يحمل رأس طفل بين فكيه

30 أبريل 2020 - 08:50 م

تحقق الشرطة الباكستانية في العثور على رأس طفل رضيع بين أنياب كلب ضال في حادث يكتنفه الغموض.





وشوهد رأس الطفل - الذي يبدو أنه قطع بشفرة حادة - معلقًا في فم الكلب وهو يتجول في شوارع مدينة روالبندي جنوب العاصمة إسلام آباد.

وسارع حارس أمن يعمل في المنطقة عند مشاهدته الكلب يحمل رأس الطفل إلى انتشاله من بين فكيه. تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا في الواقعة.





وقال أحد ضباط على صلة بالتحقيقات، إن رأس الطفل "قطع باستخدام سلاح حاد، وألقي به في مكان ما"، متكهنًا بأن الكلب قد التقط جزءًا من جسم الضحية عن طريق الصدفة.





وسلمت رأس الطفل إلى كلية الطب الحكومية والمستشفى الباكستاني، حيث تجرى اختبارات لتحديد ما إذا كان الرضيع قد تعرض للتسمم، أو تعرض لأي إصابات أخرى قبل قطع الرأس.





وأكد نيكيش خاتمودي باتيل، نائب مفوض المنطقة، أن الضباط يتبعون عدة خيوط في التحقيقات.



