» تقطع رأس ابنتها وتسير بها في الشارع عارية (تفاصيل صادمة)

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ألقت الشرطة في أوكرانيا، القبض على امرأة عارية أثناء تجولها في الشوارع وهي تحمل رأس فتاة مقطوعة، تشير التقارير الأولية إلى أنها ابنتها.

وكانت المرأة شوهدت أثناء تجولها في شوارع مدينة خاركيف في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الخميس. ونشرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صورًا للشرطة وهي تلقي القبض عليها، وإلى جانبها رأس مقطوع في حقيبة على الأرض في منطقة زاليوتينو.

وجاء ذلك بعد أن تلقى الضباط في قسم شرطة كولودنوجورسك تقارير عن أن امرأة عارية تسير في الشارع بمفردها، وعندما ذهبت الشرطة للتحقيق، وجدتها في حالة صعبة، إذ كانت كانت تحمل سكينًا وفي اليد الأخرى كانت تحمل حقيبة تحتوي على رأس مقطوعة.

وأفاد الموقع الإخباري الأوكراني (Glavnoe)، أن المرأة رفضت توضيح ملابسات ما حدث حول الرأس الآدمية التي كانت تحملها.

وبعد ذلك بوقت قصير، تلقى ضباط الشرطة في قسم شرطة درجاتشوفسكي المجاور بلاغًا من رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من قرية بودفوركي، قال إنه عثر في الصباح على جثة مقطوعة الرأس لابنة أخته البالغة من العمر 13 عامًا في منزله.

ويعيش الرجل مع أخته البالغة من العمر 38 عاما وابنتها. 

وقالت متحدثة باسم دائرة الشرطة الوطنية للصحفيين إنه بحسب التقارير الأولية فإن المرأة التي تم اعتقالها هي أم الفتاة مقطوعة الرأس.

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