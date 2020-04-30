» شاهد.. لحظة اصطياد أغرب سمكة في العالم

أظهر مقطع فيديو، لحظة اصطياد سمكة بحرية عملاقة يبلغ طولها 10 أقدام عن طريق الخطأ من قبل صيادين، قبل أن يقوموا بإطلاقها لاحقًا خوفًا من أن تجلب لهم الحظ السيء.
وتم صيد سمكة الشمس المحيطية - المعروفة أيضًا باسم مولا مولا - في بحر الصين الشرقي قبالة ساحل منطقة فنجوا في نينجبو، شرق الصين . ويعتقد بين الصيادين أن هذه السمكة تجلب الحظ السيئ، لأن اسمها الشائع باللغة الصينية يعني "قلب"، ومن ثم قاموا بإطلاقها في البحر بسرعة. وتعد أسماك الشمس في المحيطات من أثقل أنواع الأسماك العظمية الموجودة.
ومن المعروف أنها طويلة للغاية عندما تقوم بتمديد الزعانف الظهرية والبطنية. وقال قائد السفينة تشن هونججيانج، إن أطقم الصيد تستعد للعودة إلى اليابسة قبل أن يبدأ الوقف الاختياري للصيد في تشجيانج في 1 مايو.
وأضاف أن أسماك الصيد في المحيطات يتم صيدها عن طريق الخطأ من قبل زوارق الصيد، لكن نادرًا ما يتم الاحتفاظ بها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ستار".
إذ أن سمكة الشمس المحيطية هي عضو في التيترادونتيفورم هي رتبة من الأسماك المستمدة إلى حدٍ كبير من الأسماك شعاعية الزعانف، وتتضمن سمكًا منتفخًا وسمك النيص، فإنها تحتوي أيضًا على السموم.