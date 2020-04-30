» سر تطوع صيدلانية للعمل بمستشفى للعزل بقها

30 أبريل 2020 - 01:50 م





روت الدكتورة بسمة أشرف، صيدلانية متطوعة للعمل بمستشفى قها للعزل، تفاصيل انضمامها للفريق الطبي، قائلة: "إنها توجهت لوزارة الصحة لتسجيل اسمها للعمل في مستشفيات العزل، وبعد أسبوعين اتصلوا بها لإبلاغها بالانضمام لمستشفى العزل بقها".



وأضافت "بسمة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، قائلة :"كل يوم كان إحساسي وإصراري بيزيد أني أكمل العمل، إحنا بنعطي حياة وسعادة جديدة للمصابين"، لافتة إلى أن أسرتها رفضت ذهابها للمستشفى العزل خوفا عليها، معقبة: "والدتي زعلت مني، لأنها خايفة عليا"، ولكن والدها أيدها في موقفها ودعمها.



ووجهت رسالة إلى المواطنين، "خليكم في البيت، وحافظوا على نفسكم، مش هتستحملوا تكونوا سبب في إيذاء حد من أسرتك".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى أمس.

