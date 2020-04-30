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بـ فيديو على "تيك توك" مي كساب تشعل مواقع التواصل

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مي كساب
مي كساب
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اوكا

مي كساب

تيك توك

نشرت الفنانة مي كساب فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".

 وظهرت مي كساب من منزلها بصحبة زوجها وشقيقه وعلقت قائلة: "هبدأ معاكوا الدروس المغربي وهقولكم إن أخو جوزي بالمغربي يعني لوسي عجبتني اوي الجملة قولت أشارككم معايا".

 وتشارك مي في مسلسل "اللعبة" الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد" بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا. 

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، وشيكو، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد أوتاكا، ومنى جمال.


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