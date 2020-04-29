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حسن شاكوش يُكذّب محمد منير بتسجيل صوتي على الهواء

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شاكوش ومنير
شاكوش ومنير
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محمد فضل- متابعات

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تسجيل

إحراج

محمد منير

كذب

حسن شاكوش

بعد تصريحات الفنان محمد منير التي هاجم فيها مطربي المهرجانات الشعبية، متبرئًا من تواصله مع الفنان حسن شاكوش، تعرض "منير" لموقف محرج بعد أن اضطر "شاكوش" لتكذيبه وإذاعة المكالمة التي جرت بينهما.

وقال شاكوش خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، إن منير تواصل معه هاتفيًا، وهو ما كذبه "شيخ الحارة" قائلا: "بقى محمد منير هيكلمك إنت يا شاكوش"، ليعرض الأخير تسجيلاً للمكالمة التي دارت بينهما، ليثبت به كلامه.

وظهر منير في المكالمة وهو يقول لشاكوش:"اجتهد اجتهد اجتهد وأنا فرحان بيك ومستعد أن أعطيك أفكار تفيدك".

وأثار هذا الأمر جدلاً واسعاً بين المتابعين الذين استغربوا تصرف منير هذا، في حين أن كلامه السابق كان مختلفاً تماماً، إذ قال أحدهم "هو منير حب يعمل لقطة على حساب واحد غلبان وإن فرق مستويات وبلا بلا بلا.. هوب بالصوت والصورة طلع كداب وحق شاكوش المعنوي رجعله.. ‏ ‎منير خاب على كبر ومن فترة".


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