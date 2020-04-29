» في 14 محافظة.. انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

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متابعات- أمينة عبد العال

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«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

لغة عربية

2020

الصف الاول الثانوي

بدأ منذ قليل امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام الدراسي 2019/2020 في 14 محافظة، والتي تنتهي 20 مايو، ويؤدي حوالي 600 ألف طالب الاختبار لمدة 3 ساعات.

وتم تقسيم المحافظات إلي مجموعتين، ستؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 إلى 12 ظهرا وهي محافظات:

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد

جنوب سيناء، حسبما نشرت "البوابة نيوز".

جدير بالذكر أن الطلاب  يمكن أن يقوموا بالامتحان علي جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو أي محمول متصل علي الإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي شركة لشركات المحمول في مصر.


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